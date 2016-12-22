Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,95 57,64 EUR Нал. 64,96 64,49 USD Бирж. 57,77 -0,12 EUR Бирж. 64,70 +0,18 USD ЦБ. 57,74 +0,30 EUR ЦБ. 64,46 +0,18 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1822,91 +0,28% РТС 994,38 +0,24% Brent 47,27 +1,03% DJIA 21383,42 +0,11% Nasdaq 6151,10 -0,23% FTSE 7463,54 +0,60%
Горбачев рассказал о «глубоком интересе» Коля к России
Лента новостей
ГАИ Абхазии назвало массовые отставки саботажем приказа против коррупции 16 июн, 23:17, Общество Трамп отменил договоренности Обамы по нормализации отношений США и Кубы 16 июн, 22:58, Политика Захарова обвинила американскую политику в «полной непредсказуемости» 16 июн, 22:40, Политика В Киеве радикалы напали на противников переименования проспекта Ватутина 16 июн, 22:15, Политика Мировые политики прокомментировали смерть Гельмута Коля 16 июн, 21:56, Политика «Канцлер единства»: чем запомнился Гельмут Коль. Фотогалерея 16 июн, 21:55, Фотогалерея  «ВКонтакте» объявила о закрытии офиса в Киеве 16 июн, 21:42, Политика Отец сбитого в Железнодорожном ребенка рассказал о подмене анализов крови 16 июн, 21:39, Общество В Москве задержали взявшего 50 тыс. руб. за поездку таксиста 16 июн, 21:39, Общество Почему нефть дешевеет четвертую неделю подряд 16 июн, 21:18, Экономика Послы арабских стран объяснили в МИД России разрыв отношений с Катаром 16 июн, 21:18, Политика СПЧ предложил упростить предоставление гражданства беженцам с Украины 16 июн, 21:14, Политика Главе Чебоксар изменили меру пресечения на более жесткую 16 июн, 21:10, Общество ESPN подтвердил информацию о намерении Роналду уйти из «Реала» летом 16 июн, 21:08, Спорт Жена подозреваемого в убийстве Вороненкова рассказала о задержании мужа 16 июн, 21:08, Политика Замгенпрокурора США намерен отказаться от участия в «российском деле» 16 июн, 21:00, Политика Ройзман позвал королевскую семью Британии на столетие убийства Романовых 16 июн, 20:56, Политика Россия разрешила работать на своих дорогах с белорусскими правами 16 июн, 20:51, Политика Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля 16 июн, 20:48, Политика FT узнала о грозящем Google штрафе на сумму более €1 млрд 16 июн, 20:42, Бизнес Игорь Сечин раскритиковал закон о трубопроводах «Транснефти» 16 июн, 20:28, Бизнес Китай приостановил набор пилотов с российской лицензией 16 июн, 20:27, Бизнес Наина Ельцина назвала смерть Гельмута Коля потерей для всего мира 16 июн, 20:15, Общество СМИ сообщили об увеличении числа жертв пожара в Лондоне до 70 16 июн, 20:10, Общество В Госдуме создали рабочую группу после жалобы Путину с острова Ольхон 16 июн, 19:58, Общество Структуры группы ЕСН закрыли сделку по покупке холдинга РБК 16 июн, 19:57, Технологии и медиа Депутаты перераспределили 18 млрд руб. бюджета на пожарных и Крым 16 июн, 19:55, Экономика Пострадавшие от пожара в Лондоне взяли штурмом районную администрацию 16 июн, 19:48, Общество 
Горбачев рассказал о «глубоком интересе» Коля к России
Общество, 16 июн, 23:43
0
Горбачев рассказал о «глубоком интересе» Коля к России

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев выразил ​соболезнования в связи со смертью экс-канцлера Германии Гельмута Коля, отметив, что последнему немцы «справедливо» присвоили звание «канцлер германского единства».

Кроме того, первый президент СССР рассказал о «глубоком интересе» немецкого политика к России, соответствующее сообщение опубликовано на сайте «Горбачев-Фонда».​

В своем послании Горбачев также напомнил, что Коль «около сорока лет активно проработал в политике, 16 лет подряд занимал пост федерального канцлера» и «десятилетиями возглавлял одну из крупнейших партий своей страны». «Это личность несомненно выдающаяся, которая оставит заметный след в германской, европейской и мировой истории», — заметил он, добавив, что «Гельмут Коль будет вписан в летопись нашего времени не только благодаря личным достоинствам, но и потому, что оказался у руля своего государства в эпоху небывалых перемен».

В годы, когда Коль занимал пост канцлера ФРГ, как заметил Горбачев, была прекращена гонка ядерных вооружений и завершилась «холодная война». Также его эпоха, по данным экс-президента Советского союза, ознаменовалась падением Берлинской стены и объединением Германии.

Мировые политики прокомментировали смерть Гельмута Коля
Политика

«Эти великие достижения были чреваты и не менее великим риском», — отметил Горбачев, пояснив, что «в таких случаях очень многое зависит от тех, кто принимает решения». «Было большой удачей, что в то непростое время во главе ведущих держав находились государственные деятели, наделенные чувством ответственности, твердо отстаивавшие интересы своих стран, но и способные учитывать интересы других, сумевшие перешагнуть через барьер всеобщей подозрительности к партнерству и взаимному доверию», — добавил он, подчеркнув, что «немцы присвоили Гельмуту Колю неофициальное звание — «канцлер германского единства». «Это правильно и справедливо», — пояснил бывший президент, напомнив также о книге Коля «Из-за беспокойства за Европу».

«Канцлер единства»: чем запомнился Гельмут Коль. Фотогалерея Еще 12 фото
Фотогалерея

«Мне близка одна из ключевых мыслей этой книги: «Страны Запада вместе с Россией и Украиной должны позаботиться о том, чтобы не было потеряно все то, что было когда — то нами достигнуто», — написал Горбачев, подчеркнув, что экс-глава Германии «всегда проявлял большой и глубокий интерес к России», а также «к ее истории» и российско-германским отношениям.

О смерти Коля стало известно ранее 16 июня. Он скончался в своем доме в Германии. Политику было 87 лет. Как отмечал Reuters, в последние годы жизни он был привязан к инвалидному креслу и имел проблемы со здоровьем.

Теги: Михаил Горбачев , Гельмут Коль
Главное
Трамп отменил договоренности Обамы по нормализации отношений США и Кубы Политика
Материалы по теме
Мировые политики прокомментировали смерть Гельмута Коля Политика
«Канцлер единства»: чем запомнился Гельмут Коль. Фотогалерея Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку