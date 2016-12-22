Горбачев рассказал о «глубоком интересе» Коля к России

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев выразил ​соболезнования в связи со смертью экс-канцлера Германии Гельмута Коля, отметив, что последнему немцы «справедливо» присвоили звание «канцлер германского единства».

Кроме того, первый президент СССР рассказал о «глубоком интересе» немецкого политика к России, соответствующее сообщение опубликовано на сайте «Горбачев-Фонда».​

В своем послании Горбачев также напомнил, что Коль «около сорока лет активно проработал в политике, 16 лет подряд занимал пост федерального канцлера» и «десятилетиями возглавлял одну из крупнейших партий своей страны». «Это личность несомненно выдающаяся, которая оставит заметный след в германской, европейской и мировой истории», — заметил он, добавив, что «Гельмут Коль будет вписан в летопись нашего времени не только благодаря личным достоинствам, но и потому, что оказался у руля своего государства в эпоху небывалых перемен».

В годы, когда Коль занимал пост канцлера ФРГ, как заметил Горбачев, была прекращена гонка ядерных вооружений и завершилась «холодная война». Также его эпоха, по данным экс-президента Советского союза, ознаменовалась падением Берлинской стены и объединением Германии.

«Эти великие достижения были чреваты и не менее великим риском», — отметил Горбачев, пояснив, что «в таких случаях очень многое зависит от тех, кто принимает решения». «Было большой удачей, что в то непростое время во главе ведущих держав находились государственные деятели, наделенные чувством ответственности, твердо отстаивавшие интересы своих стран, но и способные учитывать интересы других, сумевшие перешагнуть через барьер всеобщей подозрительности к партнерству и взаимному доверию», — добавил он, подчеркнув, что «немцы присвоили Гельмуту Колю неофициальное звание — «канцлер германского единства». «Это правильно и справедливо», — пояснил бывший президент, напомнив также о книге Коля «Из-за беспокойства за Европу».

«Мне близка одна из ключевых мыслей этой книги: «Страны Запада вместе с Россией и Украиной должны позаботиться о том, чтобы не было потеряно все то, что было когда — то нами достигнуто», — написал Горбачев, подчеркнув, что экс-глава Германии «всегда проявлял большой и глубокий интерес к России», а также «к ее истории» и российско-германским отношениям.

О смерти Коля стало известно ранее 16 июня. Он скончался в своем доме в Германии. Политику было 87 лет. Как отмечал Reuters, в последние годы жизни он был привязан к инвалидному креслу и имел проблемы со здоровьем.