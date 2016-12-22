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ГАИ Абхазии назвало массовые отставки саботажем приказа против коррупции
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ГАИ Абхазии назвало массовые отставки саботажем приказа против коррупции
Общество, 16 июн, 23:17
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ГАИ Абхазии назвало массовые отставки саботажем приказа против коррупции

Руководство Министерства внутренних дел Абхазии назвало массовое увольнение сотрудников местной Госавтоинспекции, которые подали рапорты об отставках в знак протеста против ведомственного антикоррупционного приказа, «саботажем» этого документа, сообщает абхазская «Нужная газета».

Приказ, как напоминает издание, был подписан 6 апреля. Согласно ему, сотрудники ДПС могут останавливать и досматривать машины с иностранными госномерами только на стационарных постах ДПС «при получении ориентировок».

После этого 14 июня, по информации «Нужной газеты», «группа» недовольных этим документов работников ГАИ, собравшись на территории поста «Мюссера», «попыталась склонить к массовому уходу из МВД своих коллег». В результате в ведомстве получили 45 заявлений об отставке от сотрудников ДПС, при этом 15 из них позже, как уточняет издание, свои рапорты отозвали, объяснив это тем, что написали их «под давлением» коллег.

«С целью саботажа служебной деятельности, [работники ГАИ] собрались на территории поста «Мюссера» с требованием к части коллектива покинуть службу», — прокомментировал произошедшее заместитель начальника ГАИ Абхазии Геннадий Арсалия, заметив при этом, что «имело место физическое запугивание сотрудников».

Теперь, как пишет «Нужная газета», за «нарушение служебно-воинской дисциплины» на время проведения служебной проверки участвовавший в инциденте личный состав ДПС отстранен от службы. «Ситуация на дорогах, контролируется другими ротами ГАИ и дорожное движение под контролем», — пояснил, в свою очередь, начальник республиканского ГАИ Нури Смыр. По его данным, «никакой сложной ситуации в связи с рапортами не возникло».

Теги: коррупция , Абхазия , ГАИ , отставки
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