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Захарова обвинила американскую политику в «полной непредсказуемости»
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Захарова обвинила американскую политику в «полной непредсказуемости»
Политика, 16 июн, 22:40
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Захарова обвинила американскую политику в «полной непредсказуемости»

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала решение Вашингтона отменить политику предыдущей администрации в отношении Кубы. По ее мнению, действия Белого дома свидетельствуют о его непредсказуемости.

Дональд Трамп во время своего выступления в пятницу, 16 июня, заявил, что намерен отменить «ужасную и порочную сделку» Барака Обамы с Кубой, передает Reuters. Он пообещал, что сохранит санкции в отношении Гаваны до проведения свободных выборов в стране.

Комментируя слова Трампа, Захарова отметила, что США неоднократно обвиняли Россию в «непредсказуемости». В то же время, утверждает Захарова, непредсказуемость в большей степени присуща американской политике. «Последние десятилетия каждая новая администрация в США отменяет принципиальные внешнеполитические решения предыдущей. Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала ее полная непредсказуемость», — заявила она.

«Что касается Кубы, то ее руководство, думаю, сразу предвидело глубину маневров Барака Обамы от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента. Кубе не привыкать — она соседа давно знает в лицо», — добавила она. 

Экс-президент США Барак Обама во время своего правления проводил политику по нормализации отношений с Гаваной. Так, в 2014 году США и Куба восстановили дипломатические отношения, а в 2016 году Барак Обама стал первым за почти 90 лет главой Белого дома, посетившим Кубу.

Новый президент США заявил о намерении пересмотреть политику предыдущей администрации в отношении Кубы. В конце мая стало известно, что Дональд Трамп планирует отменить часть указов своего предшественника, касавшихся кубинского вопроса.

Теги: США , Куба , Мария Захарова
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Трамп отменил договоренности Обамы по нормализации отношений США и Кубы Политика
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