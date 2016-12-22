В Москве задержали взявшего 50 тыс. руб. за поездку таксиста

Полиция задержала таксиста, который взял с иностранца 50 тыс. руб. за поездку из Домодедово до центра Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Инцидент произошел 15 июня. Таксист вез чилийского журналиста, который прибыл в Россию на Кубок конфедераций, из аэропорта Домодедово в гостиницу в центре Москвы. По информации РЕН ТВ, за поездку водитель потребовал с иностранца 60 тыс. руб. После получения денег, он решил все же вернуть пассажиру 10 тыс. руб., после чего уехал. Уже в гостинице чилиец понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.

Полиция начала поиск таксиста с помощью камер наблюдения в аэропорту. Водителя удалось задержать. Его обвинили в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество при получении выплат). Таксист был доставлен в отделение, где начал давать показания.

​В январе полиция возбудила уголовное дело о побоях против таксиста, который выкинул из своей машины двухлетнего ребенка и его мать. Причиной, по словам матери, стало то, что мальчик испачкал ​ногами сиденье автомобиля. При падении ребенок получил травмы и был госпитализирован.