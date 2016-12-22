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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля
Политика, 20:48
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля

Президент России Владимир Путин направил президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью экс-канцлера Гельмута Коля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

В телеграмме глава государства напомнил, что был лично знаком с Колем. «Мне посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем. Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», — заявил президент.

Путин отметил, что с именем Коля были связаны важнейшие события в истории Германии. Также он подчеркнул вклад, который экс-канцлер внес в развитие отношений двух стран. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства», — говорится в телеграмме.

Экс-канцлер Германии Гельмут Коль скончался в своем доме в Германии 16 июня. Политику было 87 лет.

Ранее соболезнования в связи со смертью Коля выразила вдова первого президента России Наина Ельцина. Она рассказала о личных отношениях Ельцина и Коля и назвала смерть политика потерей для всего мира.

Теги: Владимир Путин , Гельмут Коль , соболезнования
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