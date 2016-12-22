Послы арабских стран объяснили в МИД России разрыв отношений с Катаром

В МИДе прошла встреча замглавы ведомства и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова с послами арабских стран. Темой стала ситуация вокруг Катара, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Богданов провел встречу с послами ОАЭ, Египта, Бахрейна и Саудовской Аравии. Переговоры прошли по инициативе представителей арабских государств. «Главы арабских дипмиссий изложили мотивы, которыми руководствовались в столицах их государств при принятии решения о разрыве дипотношений, прекращении гуманитарных обменов и транспортного сообщения с Катаром. В данной связи обсуждались перспективы политико-дипломатического урегулирования сохраняющихся в регионе разногласий», — говорится в сообщении МИДа.

В начале июня Богданов провел встречу с послом Катара в России. Позднее, 10 июня, глава МИД Катара Аль Тани на встрече с Сергеем Лавровым в Москве поблагодарил Россию за помощь в преодолении изоляции со стороны арабских стран.

Дипломатические отношения с Катаром разорвали десять стран, включая Саудовскую Аравию​, Египет, Бахрейн и ОАЭ. Их власти обвиняют Катар в поддержке экстремистских движений, в том числе «Исламского государства» (запрещенная в России организация), а также в дестабилизации ситуации в регионе. Некоторые государства ввели транспортную и торговую блокаду Катара.