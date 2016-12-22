СМИ сообщили об увеличении числа жертв пожара в Лондоне до 70
Общество, 20:10
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СМИ сообщили об увеличении числа жертв пожара в Лондоне до 70
Число жертв пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в центре Лондона выросло до 70 человек, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Согласно приведенным ранее официальным данным, при пожаре погибли минимум 30 человек. «Мы знаем, что в результате этого пожара погибло по меньшей мере 30 человек», — сказал официальный представитель лондонской полиции Стюарт Канди, добавив, что ожидается, что цифра не окончательная и погибших, вероятно, будет больше.
Также сообщалось о 60 пострадавших, 24 из которых находились в критическом состоянии в больницах города.
Пожар в 24-этажном жилом здании Grenfell Tower в центре Лондона случился в ночь на 14 июня, когда большая часть жильцов спала. Всего в здании проживали около 120 семей. Как отмечали сотрудники полиции и пожарной охраны, опознание трупов и другие необходимые процедуры могут занять несколько дней. Причины возгорания до сих пор неясны.
Согласно приведенным ранее официальным данным, при пожаре погибли минимум 30 человек. «Мы знаем, что в результате этого пожара погибло по меньшей мере 30 человек», — сказал официальный представитель лондонской полиции Стюарт Канди, добавив, что ожидается, что цифра не окончательная и погибших, вероятно, будет больше.
Также сообщалось о 60 пострадавших, 24 из которых находились в критическом состоянии в больницах города.
Пожар в 24-этажном жилом здании Grenfell Tower в центре Лондона случился в ночь на 14 июня, когда большая часть жильцов спала. Всего в здании проживали около 120 семей. Как отмечали сотрудники полиции и пожарной охраны, опознание трупов и другие необходимые процедуры могут занять несколько дней. Причины возгорания до сих пор неясны.