СМИ сообщили об увеличении числа жертв пожара в Лондоне до 70

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Россия разрешила работать на своих дорогах с белорусскими правами

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля

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