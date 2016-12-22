FT узнала о грозящем Google штрафе на сумму более €1 млрд

Еврокомиссия намерена оштрафовать американскую компанию Google на сумму более €1 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Решение будет объявлено в ближайшие недели, отметили собеседники издания. По их словам, компания искажала результаты поиска товаров в пользу собственного сервиса Google Shopping.

Штраф для Google может стать рекордным по делу о злоупотреблении монопольным положением на IT-рынке и может составить до 30% доходов шопинг-сервисов компании за все годы злоупотреблений.

С 2000 года европейские регуляторы изучали деятельность компаний Microsoft, Intel, Apple, Google, Facebook и Amazon на возможность нарушений антимонопольного законодательства. В 2009 году Еврокомиссия оштрафовала Intel на €1,06 млрд.

Google может не согласиться с решением Еврокомиссии и будет его оспаривать. Однако в том случае европейский регулятор может оштрафовать Google на 5% от ежедневного оборота компании за каждый день просрочки, если исполнение решения будет задержано, отмечает FT.

В середине мая Google выплатила штраф в 438 млн руб. из-за нарушения закона «О защите конкуренции», который назначила ФАС. Штраф стал результатом мирового соглашения, которое Google и антимонопольная служба заключили в апреле. Вместе с тем, согласно условиям соглашения, компания не будет препятствовать установке альтернативных сервисов на смартфонах, а также других устройствах на базе операционной системы Android.

Антимонопольное дело в отношении Google ФАС завела зимой 2015 года после поступившей в ведомство жалобы от российской интернет-компании «Яндекс».