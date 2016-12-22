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СПЧ предложил упростить предоставление гражданства беженцам с Украины
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СПЧ предложил упростить предоставление гражданства беженцам с Украины
Политика, 21:14
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СПЧ предложил упростить предоставление гражданства беженцам с Украины

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предложил упростить предоставление российского гражданства беженцам с Украины. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил глава совета Михаил Федотов.

СПЧ предлагает отказаться от требования, согласно которому желающие получить гражданство должны представлять доказательство о выходе из прежнего гражданства. Он отметил, что добиться выдачи документов, подтверждающих выход из украинского гражданства, очень сложно.

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда граждане Украины, которые покинули юго-восток Украины сотнями тысяч, приехали в Россию и хотели бы получить гражданство, но не могут этого сделать, потому что наше законодательство требует, чтобы они отказались от гражданства своей страны», — рассказал Федотов.

Федотов отметил, что получить от украинских властей необходимые документы удалось единицам: «Не несколько тысяч и не несколько десятков, а несколько человек. Сейчас, идя навстречу пожеланиям этих беженцев, мы обращались к руководству страны с предложением убрать из законодательства это требование. Но, к сожалению, пока оно сохраняется. И пока эти люди, а это сотни тысяч людей, находятся в России на положении получивших временное убежище».

Идею об отмене нормы, которая препятствует предоставлению российского гражданства беженцам из районов боевых действий, поддерживает Совет Федерации, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Это очень хорошее предложение, мы о нем говорим уже два года. Необходимо предоставить максимально льготные условия для беженцев из Донбасса, Запорожья, Одессы и других городов, которые в силу известных причин вынуждены покинуть свою страну и приехать в Россию», — заявил он.

Ранее Владимир Путин предложил ввести присягу при получении российского гражданства. Текст присяги должна разр​аботать Госдума.

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