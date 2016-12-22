Главе Чебоксар изменили меру пресечения на более жесткую

Глава города Чебоксары Ирина Клементьева решением суда помещена под домашний арест. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.

Прокуратура поддержала ходатайство следователя о домашнем аресте Клементьевой. С ним согласился и суд. По данным следствия, находившаяся под подпиской о невыезде Клементьева пыталась помешать следствию. «Основанием для принятия такого решения явились данные, что Клементьева активно препятствует установлению истины по делу, фальсифицируя и уничтожая доказательства, что подтверждается показаниями свидетелей и результатами оперативно-разыскной деятельности», — говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что Клементьева, которая официально все еще является главой города, «оставаясь на свободе, лично и через свои связи может оказать воздействие на представителей потерпевших и свидетелей».

Два уголовных дела в отношении Клементьевой были возбуждены 18 мая. Главу Чебоксар обвиняют в превышении полномочий при заключении сделок, связанных с недвижимостью. В частности, по данным следствия, она сдавала недвижимость по заниженной цене компании собственного мужа.