Жена подозреваемого в убийстве Вороненкова рассказала о задержании мужа

Супруга арестованного по подозрению в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Надежда Горянская заявила в интервью «Вестям», что ее муж Ярослав Тарасенко не причастен к убийству.

По словам Горянской, ее супруга подозревают в том, что он знал о преступных планах Павла Паршина — исполнителя убийства экс-депутата. Женщина утверждает, что «это исключено» и при ней Тарасенко «никогда не интересовался этим делом», хотя знал Паршина и задержанного в марте украинским судом Ярослава Левенца.

Вечером 16 июня Голосеевский суд Киева выберет меру пресечения для Тарасенко, уточнила Горянская и рассказала, что обыск в их квартире проходил без адвоката, а после следственных действий ее мужа «вывели из квартиры под конвоем, посадили в черный Chevrolet и увезли».

По информации «Вестей», в октябре 2015 года ​Тарасенко арестовывали и помещали под стражу по подозрению в разбое, краже и незаконном хранении оружия, однако судебное разбирательство еще не закончено и приговор не вынесен. В момент ареста Тарасенко руководил отделением «Правого сектора» (террористическая организация, запрещенная в России) в Павлограде Днепропетровской области.

В марте 2016 года суд изменил Тарасенко меру пресечения на взятие под поручительство. Один из его адвокатов, Владимир Парасюк, который стал его поручителем, был народным депутатом, уточняют «Вести».

Киевская прокуратура сообщила 16 июня о задержании подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова, но не называла его имени.

Также о задержании подозреваемых по этому делу заявили в полиции Украины. По данным силовиков, задержание и обыски прошли в городе Павлограде.

Ярослава Левенца суд Украины ​задержал 28 марта по подозрению в причастности к убийству Вороненкова. О том, что он является возможным сообщником Павла Паршова, ранее на своей странице Facebook заявляла журналист телеканала СТБ на Украине Алена Лунькова.

Бывшего думского депутата Дениса Вороненкова застрелили 3 марта 2017 года в центре Киева. Его охранник ответным огнем смертельно ранил киллера Павла Паршина, уроженца Павлограда, который позже умер в больнице.