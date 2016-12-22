Пострадавшие от пожара в Лондоне провели штурм местной администрации

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Пострадавшие в загоревшемся доме Grenfell Tower в Лондоне штурмовали администрацию города, требуя от местных властей помощи в устранении последствий и расследовании пожара, сообщает The Guardian.

Протестующие ворвались в здание местной администрации, скандируя лозунг «Мы требуем справедливости», некоторые из них держали в руках таблички с конкретными требованиями. Издание опубликовало видео с места протестов, на нем можно заметить, как участники акции прорываются внутрь здания, в то время как их пытается остановить охрана.

Протестующие штурмуют администрацию в Лондоне Видео: The Guardian

Пострадавшие в пожаре лондонцы недовольны тем, что их переселили в другие районы города — они требуют от властей предоставить им жилье, аналогичное сгоревшему, в том же районе столицы. Жертвы пожара также требуют немедленного оказания им финансовой помощи и предоставления уточненного списка погибших — людей не устраивает качество ведения расследования случившегося, отмечает издание.

В центр помощи пострадавшим от пожара в Grenfell Tower прибыли королева Елизавета II и принц Уильям, сообщает BBC. Они встретились с погорельцами, волонтерами, местными жителями и представителями общественности. Королева выразила соболезнования всем, кого коснулась трагедия. Она также поблагодарила сотрудников экстренных служб, добровольцев и всех, кто участвовал в ликвидации пожара и его последствий.



Пожар в 24-этажном жилом здании Grenfell Tower в центре Лондона случился в ночь на 14 июня, когда большая часть жильцов спали. Всего в здании проживали около 120 семей. По данным Sky News, погибли 70 человек, пострадали более 80, судьба еще 40 человек по-прежнему остается неизвестной. Как отмечали сотрудники полиции и пожарной охраны, опознание трупов и другие необходимые процедуры могут занять несколько дней, поэтому окончательное число жертв трагедии пока не обнародовано. Причины возгорания до сих пор неясны.