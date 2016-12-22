Amazon купил сеть магазинов здоровой пищи за $13,7 млрд

Компания Whole Foods Market (WFM), владеющая сетью супермаркетов продуктов здорового питания, объявила о заключении сделки, в рамках которой она перейдет под контроль ретейлера Amazon. Общая стоимость сделки оценивается в $13,7 млрд, Amazon заплатит по $42 за акцию WFM и погасит ее долги.

«Миллионы людей любят Whole Foods Market за то, что она предлагает лучшие натуральные и экологически чистые продукты, и им нравится есть здоровую еду. Whole Foods Market радует и насыщает своих клиентов почти четыре десятка лет, они делают свою работу чудесно, и мы хотим, чтобы так и продолжалось», — прокомментировал сделку основатель и глава Amazon Джефф Безос.

В настоящее время WFM принадлежит более 460 магазинов в США, Канаде и Великобритании, и по условиям сделки компания продолжит управлять ими и закупать продукты у проверенных поставщиков со всего мира.

Закрыть сделку по слиянию WFM и Amazon планируют во второй половине 2017 года. До этого момента сделка должна быть одобрена акционерами обеих компаний, а также антимонопольными органами.

После объявления о сделке с Amazon стоимость акций WFM на бирже Nasdaq выросла более чем на четверть. На пике цена бумаг достигла отметки $42,35 за штуку, что на 28,1% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В то же время стоимость акций Amazon на бирже Nasdaq поднялась более чем на 3,5%, вплотную приблизившись к отметке $1000 за бумагу.

В настоящее время Amazon считается третьим по объему продаж ретейлером мира (выручка в 2016 году — $136 млрд), уступая только Wal-Mart ($485 млрд) и CVS Pharmacy ($177 млрд).