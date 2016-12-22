Генпрокуратура начала проверки после прямой линии с Путиным

По итогам прямой линии с Владимиром Путиным генпрокуратура начала проверку нарушений, о которых главе государства рассказывали граждане. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Генпрокуратура проверит сообщения о нарушении природоохранного законодательства. В частности, ведомство проверит ситуацию с угольной пылью в городе Находка, о которой рассказали во время прямой линии. Также следователи займутся «вопросом о неправомерном ограничении доступа к водным объектам и ресурсам на территории пос. Хужир, расположенного на острове Ольхон озера Байкал» и «фактом размещения отходов и их сжигания вблизи микрорайона Павлино городского округа Балашиха».
«В этой связи по поручению первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана прокурорами Приморского края, Иркутской, Московской областей организованы соответствующие проверки исполнения федерального законодательства», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что поручения по итогам прямой линии подготовит администрация президента. Проблемы, затронутые во время общения граждан с главой государства, также обсудит кабинет министров.
Ежегодная прямая линия с президентом прошла 15 июня. В прямом эфире Владимир Путин ответил на вопросы граждан.