СМИ узнали об уголовном деле из-за удара ножом в спину бойца Росгвардии

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на бойца ОМОНа на акции 12 июня в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По данным источника, следствие ведется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Официального подтверждения этой информации пока нет, в главном следственном управлении СКР по региону от комментариев отказались.

О нападении с ножом на бойца ОМОНа на протестной акции сообщили в Росгвардии 16 июня. В силовом ведомстве уточнили, что удар был нанесен в спину, нож попал в бронежилет. При нападении сотрудник ОМОНа не пострадал.

Накануне, 15 июня, в Санкт-Петербурге был задержан 17-летний подросток по обвинению в нападении на сотрудника правоохранительных органов на акции 12 июня. Его обвиняют в том, что он ударил кулаком в лицо сотрудника патрульно-постовой службы и выбил ему зуб. Против него было возбуждено дело по ст. 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти).

Позднее СМИ опубликовали видео инцидента. На нем видно, как подросток бежит по ограде мемориала на Марсовом поле, после чего спрыгивает в группу полицейских, один из которых упал на землю. После этого подростка задерживают. Как утверждает сам обвиняемый, его «повалили шесть полицейских, и, видимо, один упал, споткнулся, и у него зуб выпал».

Антикоррупционные акции прошли в городах России 12 июня. В Москве во время протестной акции от распыления перцового аэрозоля пострадал сотрудник Росгвардии, у которого медики диагностировали ожог глаза. Нападавший, 17-летний школьник, был задержан и отправлен под домашний арест.