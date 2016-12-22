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Депутаты Госдумы посмотрят фильм «Матильда» Учителя в парламентском клубе
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Депутаты Госдумы посмотрят фильм «Матильда» Учителя в парламентском клубе
Общество, 17:05
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Депутаты Госдумы посмотрят фильм «Матильда» Учителя в парламентском клубе

Режиссер Алексей Учитель покажет депутатам свой фильм «Матильда», рассказал РБК глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.

15 июня в ходе прямой линии Учитель обратился к Владимиру Путину. Он рассказал президенту, что депутат Думы Поклонская, не видя фильма «Матильда», обращалась в Генпрокуратуру, МВД, Минкультуры с просьбой проверить сценарий и финансирование фильма. По словам режиссера, он предлагал депутату посмотреть свою картину, но та отказалась. «В Думе существует, например, замечательный комитет по культуре, который возглавляет потрясающий режиссер Говорухин, где можно тоже было бы разобраться с этим», — добавил Учитель.

В разговоре с РБК Говорухин сообщил, что парламентарии посмотрят картину, «как только она будет готова». «Учитель обещал в ближайшее время. Там графика не готова. У нас [в Госдуме] существует парламентский клуб. Там [фильмы] смотрят все депутаты или их часть. Кто захочет, посмотрит картину. Может, и [Наталья] Поклонская», — рассказал Говорухин.

Он подчеркнул, что после просмотра киноленты от комитета по культуре не стоит ожидать каких-то решений в связи со спором депутата и режиссера. «Никакого решения не будет, просто просмотр, пусть люди ознакомятся [с фильмом]», — отметил Говорухин.

Депутат Поклонская не смогла оперативно ответить РБК, пойдет ли смотреть кино о романе солистки Императорских театров Кшесинской и цесаревича Николая Романова в Госдуме.

В ходе прямой линии президент Путин заявил, что не собирается вмешиваться в спор Поклонской и Учителя из-за фильма. «У нее есть позиция, она пытается ее защищать. Но никаких запретов по этому поводу, насколько я знаю, не было принято», — сказал президент, отвечая на вопрос актера Сергея Безрукова о дальнейшей судьбе «Матильды».

В начале июня Алексей Учитель сообщил, что Поклонская направила ему письмо, в котором просила передать «Матильду» своему эксперту для оценки. Перед этим депутат направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм, который, как она считает, «дискредитирует одного из самых почитаемых святых — царя-страстотерпца Николая II и его семью». Кроме того, полиция по запросу Поклонской начала проверку кинокомпании Учителя «Рок» в Санкт-Петербурге на соответствие налоговому законодательству.

По мнению режиссера, проверки его фильма связаны с личным отношением Поклонской ​к фигуре Николая II. «Она пытается как близкого человека его защищать. От чего, не понимаю. В фильме нет негативного отношения», — говорил Учитель телеканалу «Дождь».

Теги: Госдума , Владимир Путин , Наталья Поклонская , Станислав Говорухин , Алексей Учитель ...
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