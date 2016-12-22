Минобороны заявило об успешном пуске противоракеты с полигона Сары-Шаган

Российские военные успешно провели пуск противоракеты с полигона Сары-Шаган в рамках работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны (ПРО), об этом говорится в сообщении Минобороны, которое поступило в РБК.



«В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель», — заявил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) полковник Андрей Приходько.



Противоракета была пущена совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган (РВСН), войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Воздушно-космических сил (ВКС) и представителей промышленности, отметили в Минобороны.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении соединения ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает город Москву и Центральный промышленный район от ударов боевых блоков баллистических ракет, а также выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Пуск осуществлен совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган (ракетные войска стратегического назначения) войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС и представителей промышленности.