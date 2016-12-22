Москвичи стали меньше смотреть прямую линию с Путиным

Популярность ежегодной телепередачи «Прямая линия с Владимиром Путиным» снизилась, следует из предварительных данных измерителя Mediascope (прежнее название TNS Russia) по Москве (есть у РБК). В четверг, 15 июня, программу посмотрели 1,426 млн зрителей из столицы, что на 0,8% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Телевизионный рейтинг «Прямой линии с Владимиром Путиным» снизился на 0,2 п.п. по сравнению с прошлым годом, до 10,1%, а доля — на 0,8 п.п., до 55%. Под телевизионным рейтингом понимается процент зрителей от исследуемой аудитории, то есть всех жителей Москвы в возрасте от четырех лет и старше. Доля высчитывается от общего количества зрителей, смотревших телевизор во время анализируемой передачи.

Охват прямой линии (количество людей, которые смотрели ее хотя бы в течение одной минуты) составил 20,5% от аудитории, или 2,9 млн зрителей, против 22,7% и 3,1 млн человек в 2016 году.

Как и в предыдущем году, больше всего москвичей смотрели прямую линию на «Первом канале» (657 тыс. человек), подсчитал Mediascope. На «России 1» за ответами Владимира Путина следили 613,7 тыс. человек, на «России 24» — 118,3 тыс. зрителей. Наименьшее число горожан смотрело программу на телеканале «Москва 24» — 36,3 тыс.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» транслировалась на федеральных телеканалах в 15-й раз. В ходе передачи любой желающий мог задать президенту вопросы с помощью телефонного звонка, SMS, MMS или через специальное мобильное приложение «Москва, Путину». В этом году организаторы телепередачи впервые применили необычный прием: на экран в виде всплывающих сообщений выводились вопросы, продолжающие поступать президенту уже в ходе прямой линии. Многие из них были довольно жесткими, например, верит ли президент в «этот цирк с подставными вопросами», знает ли, что Алексей Навальный якобы снимает о нем новый фильм, и собирается ли уходить в отставку. В общей сложности Владимир Путин ответил на 73 вопроса.