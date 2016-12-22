ЦБ будет публиковать прогнозы по ключевой ставке

Банк России рассматривает возможность публикации прогнозов динамики ключевой ставки на перспективу, сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Мы сейчас обсуждаем такую возможность», — сказала она, отметив, что не все ​Центробанки публикуют такие прогнозы.

16 июня Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 9%. В своем пресс-релизе регулятор указал, что видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. Вместе с тем до сих пор прогнозов на перспективу по ставке регулятор не озвучивал.

По мнению главы ЦБ, прежде чем начать публикацию таких прогнозов, регулятору нужно «провести некоторую информационную работу и подготовку для того, чтобы этот прогноз не воспринимался как жесткое обязательство ЦБ». «Все-таки наше решение по ставке принимается исходя из текущей динамики, прогнозов, которые могут меняться. Прежде чем публиковать, мы должны подготовить общественное мнение к восприятию такого прогноза. Сейчас мы над этим работаем», — сказала Эльвира Набиуллина.