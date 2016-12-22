Президент Бразилии планирует встретиться с Путиным в Москве 20–21 июня

Президент Бразилии ​Мишел Темер может посетить Москву 20–21 июня для встречи с президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными лицами. Об этом заявил посол Бразилии в России Антонио Салгадо, передает «РИА Новости».

По словам Салгадо, бразильский лидер также планирует встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Темер, сообщил посол Бразилии, собирается подписать «ряд двусторонних документов», включая совместную декларацию о стратегическом диалоге по внешней политике. Также планируется подписать документ о двусторонних политических консультациях: обмену идеями по важным вопросам международной повестки дня.

Ранее занимавший пост вице-президента Бразилии Мишел Темер возглавил страну 31 августа 2016 года. Это произошло после объявления импичмента являвшейся тогда президентом Дилме Руссефф. Темер будет занимать должность до 31 декабря 2018 года. Он обещал заняться стимулированием экономического роста Бразилии, в которой, по данным Би-би-си, последние годы наблюдается «самый глубокий спад» за последние 25 лет.

В середине мая депутаты парламента Бразилии призвали Мишела Темера к импичменту. Поводом послужила видеозапись, где президент обсуждает возможность подкупа бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуардо Куньи.

Из-за этого жители страны устроили массовые протесты, призывая Темера к отставке. В результате манифестаций пострадали 49 человек. Согласно оценке Центрального союза рабочих (CUT) страны, в протестах участвовало 200 тыс. человек. Власти Бразилии сообщали о 35 тыс. человек.