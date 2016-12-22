Прокуратура Киева подтвердила задержание фигуранта по делу Вороненкова

Киевская прокуратура рассказала о задержании подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

В прокуратуре подтвердили, что он был задержан в городе Павлограде, о чем сообщили ранее в полиции. «Следователи прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины 15 июня на территории города Павлограда Днепропетровской области проводили ряд следственных действий в рамках расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления», — говорится в сообщении.

Имя задержанного следователи пока не раскрывают. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

16 июня о задержании подозреваемых по делу Вороненкова сообщила Национальная полиция Украины. Задержание и обыски были проведены в городе Павлограде Днепропетровской области.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в украинской столице 23 марта. Ответным огнем его телохранитель убил киллера, бывшего бойца одного из украинских добровольческих батальонов в Донбассе Павла Паршова. Украинские власти заявили, что Паршов был «выпускником российской школы диверсантов», который действовал по приказу Кремля. В России эти обвинения отвергают.