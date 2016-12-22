В Подмосковье 24 человека заявили о доходах свыше 1 млрд руб. в 2016 году

О доходах свыше 1 млрд руб. за 2016 год заявили в налоговые органы 24 жителя Московской области. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Московской области Андрей Савченко, передает «Интерфакс».

«Сумма налога к доплате составила порядка 5 млрд руб.», — добавил он.

По информации агентства, в 2017 году более 30 тыс. налогоплательщиков Московской области, которые обязаны задекларировать доход за прошлый год, уже представили декларации.

Заявить о своих доходах, предположительно, должны около 165 тыс. налогоплательщиков Подмосковья, отмечает «Интерфакс». Речь идет о физических лицах, которые реализовали недвижимость, автомобили и вклады в уставные капиталы, уточняет агентство.

В конце мая Внешэкономбанк (ВЭБ) заявил о падении реальных доходов россиян до уровня 2009 года. По информации банка, потребительские расходы в апреле снизились в основном из-за снижения спроса на платные услуги.

«За этим стояло снижение как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения», — отмечали в ВЭБе. В реальном выражении, по информации кредитной организации, доходы граждан сократились до рекордно низких за этот кризис значений.

В то же время российские власти ожидают, что реальные доходы по итогам 2017 года вырастут. Минэкономразвития в базовом макропрогнозе, на основе которого рассчитывается бюджет, заложило рост на 1%.