Киев напомнил группе Scooter о наказании из-за планов выступить в Крыму

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что в случае, если немецкая музыкальная группа Scooter выступит в Крыму, то ее участникам может грозить восемь лет тюрьмы. Об этом сообщил замгенпрокурора Евгений Енин, отвечая на вопрос немецкого журнала Bild о том, что грозит музыкантам, если они выступят в Крыму.

Енин отметил, что иностранцы могут въезжать на «оккупированную территорию Крыма» только по специальному разрешению Украины и через ее границу. Другие способы въезда на полуостров будут означать нарушение закона, добавил он.



Немецкое издание со ссылкой на менеджера группы сообщило, что сначала Scooter дадут концерт в Москве, а потом поедут в Крым, то есть границу Украины музыканты пересекать не будут, а значит, нарушат украинские законы, сделало вывод издание. Scooter планирует выступать с концертом в городе Балаклаве. Они примут участие в фестивале ZB Fest.



Лидер Scooter HP Baxxter заявил, что он и его группа летят на полуостров, чтобы «заниматься музыкой, а не политикой».