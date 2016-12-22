Число погибших при пожаре в Лондоне увеличилось до 30 человек

Число погибших во время пожара в лондонском высотном доме Grenfell Tower увеличилось до 30 человек, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции. Ранее было известно о гибели 17 человек.

«Мы знаем, что в результате этого пожара погибло по меньшей мере 30 человек», — сказал официальный представитель лондонской полиции Стюарт Канди, добавив, что ожидается, что цифра не окончательная и погибших, вероятно, будет больше.

Стюарт Канди также сообщил, что в больницах столицы Великобритании по-прежнему остаются 24 человека, причем 12 из них — в критическом состоянии. Полиция намерена рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пожара.

Полиция также сообщила, что ничто не указывает на то, что пожар начался в результате преступного умысла, однако изучение криминальных версий произошедшего будет продолжено.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower произошел в ночь на 14 июня. Огонь охватил здание со второго по 24-й этаж. Более 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.