Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-06» спустя двое суток после запуска на ракете-носителе «Союз» достиг Международной космической станции (МКС) и пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, стыковка состоялась в автоматическом режиме в расчетное время. Грузовик доставил на станцию наноспутники, которые смогут при запуске самоорганизоваться в группу и взаимодействовать между собой для проведения различных экспериментов в открытом космосе. По плану их запустят космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский в середине августа во время выхода в открытый космос.

Частота этих космических аппаратов будет доступна для радиолюбителей. На ней с интервалом в три минуты на Землю будут передаваться поздравительные голосовые сообщения на четырех языках — русском, английском, китайском и испанском.

Также грузовик доставил на станцию свежие фрукты и овощи, а также стандартные грузы, такие как топливо для системы дозаправки, сжатые газы, воду, медицинские препараты, средства индивидуальной защиты, санитарно-гигиенические и другие расходные материалы, аппаратуру для проведения экспериментов, контейнеры с питанием, бортовую документацию,.

Грузовой корабль «Прогресс МС-06» вывела на орбиту ракета-носитель «Союз 2.1а», которая стартовала с космодрома Байконур 14 июня.