У парламента Великобритании задержали мужчину

​Вооруженные полицейские задержали мужчину недалеко от Вестминстерского дворца в Лондоне, сообщает Би-би-си.

Очевидцы рассказали изданию, что бородатого мужчину в черных штанах и серой толстовке видели у забора здания парламента. Он держал руки за спиной, рядом с ним находились полицейские.

Инцидент не считают террористической атакой, но вход в дворец был закрыт. Журналист издания Evening Standard Джо Мерфи на своей странице в Twitter написал, что при появлении мужчины были слышны крики «нож, нож, нож». Затем правоохранители ударили мужчину шокером.

Би-би-си со ссылкой на полицию сообщает, что по подозрению в ношении холодного оружия был задержан 30-летний мужчина. Никто не пострадал.

В ночь с 3 на 4 июня в центре Лондона произошла террористическая атака. Террористы врезались в пешеходов на фургоне на Вестминстерском мосту, ведущем к зданию парламента. Затем они покинули машину и напали на окружающих с ножами. Всего погибли восемь человек, более 50 получили ранения. Нападавшие были застрелены полицейскими.