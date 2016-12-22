Кремль не получал обращений семьи сбитого машиной мальчика в Подмосковье

В администрацию президента России не поступало обращений от родственников шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП и в крови которого возможно был найден алкоголь. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нет. По крайней мере, мне неизвестно, что были или могли быть такие обращения», — сказал он.

В четверг, 15 июня, сообщалось, что СК начал проверку после гибели ребенка в результате ДТП в городе Железнодорожный. Инцидент произошел в апреле. Машина сбила мальчика и протащила его более десяти метров. Родители погибшего ребенка заявляли, что уголовное дело не было возбуждено, а доказательства произошедшего были уничтожены, в том числе записи с камер видеонаблюдения.

Соседка семьи и очевидец произошедшего Кристина Гапоненко рассказала РБК, что машина сбила мальчика, когда он был на пешеходной дорожке. По ее словам, автомобиль выехал из тупика и начал набирать скорость, а потом сбил ребенка.

В МВД Московской области сообщили РБК, что в крови погибшего ребенка был найден алкоголь, а именно этиловый спирт. Следственные органы планируют эксгумировать тело погибшего мальчика. Также по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителю было предъявлено обвинение. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

В пятницу, 16 июня, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сказала РБК, что по факту гибели ребенка будет проведена проверка.