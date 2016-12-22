Экс-глава управления Пробизнесбанка получила три с половиной года тюрьмы

Останкинский суд Москвы приговорил бывшего главу управления Пробизнесбанка Марину Крылову к 3,5 годам колонии за хищение 2,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Кристина Батырова, передает «РИА Новости».



Обвиняемая занимала в банке должность начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями. По словам Батыровой, суд признал виновной Крылову в пособничестве в присвоении и растрате средств банка. Бывшая глава управления банка будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как полагает следствие, Крылова с сентября 2014 года по июль 2015 года была членом организованной группы, которая состояла из руководителей и сотрудников Пробизнесбанка и других лиц. Обвиняемая помогла присвоить 2,4 млрд руб. банка.

Организованная группа предоставляла в Пробизнесбанк фальшивые сведения, а в результате банк давал им многомиллионные кредиты, которые уходили на счета подконтрольных руководству банка компаний под видом оплаты различного рода услуг и приобретения неликвидных ценных бумаг. Затем средства конвертировались в доллары и выводились в офшоры.

Представитель суда отметила, что Крылова и ее защита оспорили приговор, однако дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

По делу о хищениях в Пробизнесбанке были заочно арестованы бывший вице-президент Ярослав Алексеев, председатель правления Пробизнесбанка Александр Желязняк и его заместитель Александр Ломов. Как полагает следствие, все фигуранты скрываются в США. Они подозреваются в хищении 25 млрд руб.

Пробизнесбанк был лишен лицензии в августе 2015 года, а в октябре 2015 года он был признан банкротом. Центральный банк России выявил масштабные операции по выводу активов. Ущерб был оценен в 34 млрд руб.