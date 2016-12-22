Взрыв вызвал пожар на Казанском пороховом заводе

На Казанском пороховом заводе в результате взрыва утром 16 июня произошел пожар. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления МЧС по Татарстану.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 02:45 мск, а в 4:22 мск пожар был потушен. В ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимали участие 99 спасателей и 34 единицы техники.

Пожар возник в одном из отдельно стоящих зданий на территории порохового завода. Площадь пожара составила 400 кв. м, но в результате пожара никто не пострадал.

По данным «Интерфакса», пожар на Казанском пороховом заводе возник из-за взрыва. «В 02:45 мск 16 июня на территории ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» произошел взрыв с последующим пожаром на первом этаже трехэтажного кирпичного производственного здания на площади 400 кв. м», — сообщили агентству в МЧС России.

По словам очевидцев, в 04:00 мск были слышны несколько громких хлопков, сообщал портал inKazan. Также был виден поднимавшийся с территории завода столб дыма.