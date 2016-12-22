Медведев поручил улучшить самолет Superjet-100 до «мировых показателей»

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минтрансу, Росавиации и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) совместно с «Аэрофлотом» разработать комплекс мер по улучшению технических показателей исправности и налета самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) до «соответствующих мировому уровню» показателей. Об этом говорится в документе (.pdf), опубликованном на сайте кабмина.

Срок исполнения поручения — август 2017 года.

Кроме того, премьер-министр поручил подготовить предложения по применению при реализации новых самолетов МС-21 системы «трейд-ин», при которой бывшие в эксплуатации лайнеры выкупаются с зачетом их стоимости.

Также Минтрансу, Росавиации, Минпромторгу и ОАК поручено обеспечить сертификацию двигателя ПД-14 согласно установленным правилам.

О том, что Минпромторг и Минтранс разрабатывают предложения по увеличению продаж самолета Sukhoi Superjet-100, сообщал 18 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из Минпромторга. По данным газеты, предполагается создание сети авиакомпаний для перевозок между городами с населением более 200 тыс. человек на базе авиакомпании Red Wings. Последняя, по информации издания, должна получить примерно 100 самолетов с 2018 года по 2022 год.

Собеседник издания в Минпромторге заявил, что «параметры проекта» сформулируют после получения позиции Минтранса с учетом производственных возможностей «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС). В Red Wings подчеркнули, что на такой ранней стадии развития проекта рано говорить о сроках его реализации и «других деталях».

В сентябре 2016 года министр транспорта Максим Соколов заявил о создании в России в 2017 году новой авиакомпании «Азимут» по перевозке пассажиров на юге страны. В авиапарке перевозчика будут российские самолеты Sukhoi Superjet-​100. Однако, по словам Соколова, сроки реализации проекта будут зависеть от «воли инвесторов».

7 июня российский премьер провел в Ульяновске совещание по поддержке российской авиапромышленности. В рамках поездки он посетил «Аэрокомпозит-Ульяновск», предприятие, на котором выпускают крылья из композитных материалов для нового российского самолета МС-21.