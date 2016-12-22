ФАС выявила картельный сговор на торгах на подсветку зданий у Кремля

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружило в торгах на выполнение художественной подсветки зданий вокруг Кремля признаки картельного соглашения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Против победителей торгов, компаний «Агентство развития перспективных технологий» и «Прайм сервис», возбуждено административное дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В действиях компаний ФАС выявила признаки картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на торгах на выполнение художественной подсветки зданий вокруг Кремля, а также освещению транспортных развязок на Каширском и Новорижском шоссе в Москве.
Начальная цена по четырем аукционам превышала 625 млн руб. Указанные компании, подав в ходе аукционов по одному или несколько ценовых предложений, отказались от дальнейшей конкурентной борьбы, добившись снижения от начальной цены от 1 до 5%.
Кроме того, ФАС выяснила, что некоторые документы в составе заявок обеих компаний «полностью идентичны». Совпали даже наименования заголовков файлов, который были загружены в заявку на аукцион. Одинаковой оказалась и информация о технических характеристиках предлагаемых товаров, хотя заказчик конкретных показателей не предусматривал.
В апреле 2016 года ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управления делами президента провело тендер на капитальный ремонт Государственного Кремлевского дворца (ГКД). Согласно документам нужно было провести работы по капитальному ремонту оборудования сцены, помещений киноаппартной и светорегуляторной, систем вентиляции, вытяжки, кондиционирования и канализации. Предприятие будет единственным исполнителем работ по выполнению капитального ремонта систем здания ГКД. На работы выделили 229,3 млн руб.