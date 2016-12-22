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Володин предложил привлечь граждан России к составлению текста присяги
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Володин предложил привлечь граждан России к составлению текста присяги
Политика, 12:18
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Володин предложил привлечь граждан России к составлению текста присяги

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь россиян к написанию текста присяги при получении гражданства России и публично обсудить его, чтобы понять, какой текст будет «правильным внести как норму закона». Об этом он заявил во время думского заседания 16 июня, передает корреспондент РБК.

По его словам, принятие присяги является важным решением, поэтому нужно обсудить все варианты и «выбрать лучший».

Председатель профильного комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал на пятничном заседании Госдумы, как идет работа над текстом присяги. Он отметил, что 15 июня состоялось заседание рабочей группы по этому вопросу в расширенном составе, где обсудили принципы, на которых сформулировали шесть принципов, на которых должна основываться присяга, передает «Интерфакс».

Первое — кандидат на получение гражданства России должен лично приносить такую присягу. Второе — «принцип добровольности», то есть основано на его выборе. Третьим пунктом значится «принцип публичности принесения присяги» — в присутствии представителей исполнительной и законодательной власти, чтобы процесс не был «рутинным». Четвертым пунктом стал «принцип торжественности» принесения присяги — на фоне государственных символов. Пятое — «лаконичность и ясность присяги», то есть она должна быть не длинной и понятной всем. Последним принципом Крашенинников назвал «правовой характер последствий принесения присяги» — после принесения присяги вступившего в гражданство России наделят правами и обязанностями внутри страны и за ее пределами.

Он добавил, что варианты текстов присяг уже поступают в профильный комитет от депутатов и от граждан, всего сейчас 23 таких варианта. Крашенинников считает, что текст присяги можно подготовить и принять как поправку в закон о российском гражданстве до конца весенней сессии.

О том, что в заседании рабочей группы по подготовке присяги 15 июня собирались принять участие режиссер Никита Михалков, омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, а также ряд депутатов и сенаторов, сообщала 13 июня пресс-служба «Единой России». На заседании рабочая группа должна была обсудить текст присяги и определить, на чем она будет основываться, нужно ли присягающему отречься от «гражданства и верности предыдущему государству». Также Крашенинников предложил учесть международный опыт в этом деле, приведя в качестве примера Голландию, в которой одну присягу приносят верующие, вторую — атеисты.

Володин заявил 7 июня РБК, что Госдума начала работать над текстом присяги для принятия гражданства России. По его словам, это будет «присяга либо клятва на верность».

Ввести присягу при получении российского гражданства предложил президент Владимир Путин на встрече с Вячеславом Володиным 6 июня. Он подчеркнул, что в этом вопросе можно «перенять опыт других стран». Володин предложил привязать текст присяги к поправкам в закон о гражданстве, в котором прописать нормы по отмене решения о предоставлении гражданства.

Теги: Россияне , Вячеслав Володин , присяга , гражданство России
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