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Путин сравнил администрацию Обамы с Политбюро ЦК КПСС
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Путин сравнил администрацию Обамы с Политбюро ЦК КПСС
Политика, 10:20
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Путин сравнил администрацию Обамы с Политбюро ЦК КПСС

Администрация бывшего президента США Барака Обамы «в последние дни» ее работы напоминала Политбюро ЦК КПСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает «Интерфакс». Документальный фильм был показан в эфире кабельного телеканала Showtime.

«Честно говоря, я не хочу никого задеть, как-то обидеть, но то, что происходило в последние дни, мне внешне напоминало деятельность советского Политбюро ЦК КПСС, когда они друг друга награждали орденами и звездами», — сказал Путин.

Президент сказал, что происходящее выглядело смешно, а сам он тогда понял, что у администрации Обамы «не остается времени», чтобы принять какие-то решения.

Путин также рассказал Стоуну, что он и сейчас общается с Обамой и недавно обсудил с тем проблемы двусторонних отношений России и США, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Путин отметил, что диалог был «не конфронтационный» и Обама оценивал «реально ситуацию».

«Он с чем-то соглашается, с чем-то не соглашается. Мы находим точки соприкосновения по некоторым сложным вопросам. Так что это полезный диалог», — рассказал Путин.

Теги: Белый дом , Барак Обама , Оливер Стоун
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