В Балашихе после ДТП с маршруткой госпитализировали 13 человек

В подмосковной Балашихе после столкновения маршрутки с двумя легковыми автомобилями госпитализированы 13 человек. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах региона.
«На перекрестке столкнулись микроавтобус 110-го маршрута, следовавший в Москву, и две легковушки. Тринадцать человек доставлены в больницы для осмотра врачами», — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в микроавтобусе находились 18 человек. Согласно предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя маршрутки, в нарушение правил выехавшей на перекресток.
«Маршрутное такси, по предварительным данным, проехало на запрещающий сигнал светофора и столкнулось с двумя легковыми автомобилями марок Mercedes и Renault», — сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе главного управления МВД РФ по Московской области.
Собеседник агентства отметил, что в ликвидации последствий ДТП участвуют 12 единиц техники и 31 спасатель.