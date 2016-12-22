МИД подтвердил информацию о задержании российской яхты судном КНДР

Пресс-атташе российского посольства в КНДР Денис Самсонов сообщил РБК, что российская яхта Katalexa действительно была задержана северокорейским судном в северо-западной части Японского моря.

«На данный момент известно, что яхта находится в порту Раджин. Она была доставлена туда в четверг в 22:00 по местному времени. Экипаж состоял из трех человек. Детали сейчас мы выясняем», — сообщил Самсонов.

По его словам, в посольстве создан оперативный штаб во главе с советником-посланником России в КНДР. «Посол лично занимается решением всех важных вопросов. Дипломаты посольства внимательно проверяют всю поступающую информацию. Параллельно с этим направили запросы в МИД КНДР и пограничным властям страны», — рассказал пресс-атташе.

По словам представителя приморского яхт-клуба, судно Katalexa перегоняли из Тайваня во Владивосток, а по пути яхта заходила в южнокорейский порт Пхохан, сообщает «Интерфакс». Собеседник агентства отметил, что судно было недавно отремонтировано и находилось в хорошем состоянии. Он также сообщил родственникам экипажа яхты об инциденте, но они не смогли связаться с экипажем.