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Губернатор Забайкалья встретилась с пожаловавшейся Путину женщиной
Прямая линия Путина, 09:12
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Губернатор Забайкалья встретилась с пожаловавшейся Путину женщиной

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова встретилась с жительницей села Шивия Оловяннинского района края Натальей Калининой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Забайкальского края.

Женщина позвонила на «Прямую линию» с президентом России 15 июня и пожаловалась Путину на то, что после пожаров в 2015 году ей предоставили непригодное жилье. Во время встречи со Ждановой она рассказала, что не являлась собственником сгоревшего дома, но постоянно в нем проживала и не имела другого жилья. Тогда Калининой предложили заселиться в квартиру по договору социального найма в одном из четырех поселений на выбор.

Женщина объяснила, что она выбрала «благоустроенную квартиру» в поселке Ясная в Забайкальском крае. «Летом было все нормально, и мы написали заявление, что согласны там проживать. Пришли морозы — в квартире стало холодно, замерзла балконная дверь. Пришлось оттуда выехать», — сообщила она. По словам главы Оловяннинского района Андрея Антошкина, который также присутствовал на встрече с Калининой, в начале отопительного сезона 2015–2016 годов были низкие температуры воздуха и поступали жалобы от жителей поселка. Он отметил, что затем температурный режим был налажен.

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«В квартире был полностью проведен ремонт, претензий на момент заселения от жительницы не поступало. Кроме того, мы предлагали разные варианты трудоустройства: в поселке Ясная открылся социальный приют для престарелых, куда требовались специалисты», — уточнил Антошкин.

В связи со сложившейся ситуацией губернатор Жданова спросила Калинину о ее пожеланиях. «Мне нужна нормальная квартира в Чите», — сказала женщина. По итогам встречи губернатор поручила в недельный срок подготовить варианты решения жилищного вопроса Калининой.

Во время «Прямой линии» 15 июня президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемами с жильем у пострадавших от пожаров в 2015 году в Забайкальском крае. Путин заявил, что «попросит прокуратуру разобраться». «В любом случае решим вашу проблему», — сказал президент в разговоре с Калининой.

Теги: Владимир Путин , Забайкальский край , «Прямая линия с Владимиром Путиным» , Наталья Жданова ...
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