Губернатор Забайкалья встретилась с пожаловавшейся Путину женщиной

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова встретилась с жительницей села Шивия Оловяннинского района края Натальей Калининой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Забайкальского края.

Женщина позвонила на «Прямую линию» с президентом России 15 июня и пожаловалась Путину на то, что после пожаров в 2015 году ей предоставили непригодное жилье. Во время встречи со Ждановой она рассказала, что не являлась собственником сгоревшего дома, но постоянно в нем проживала и не имела другого жилья. Тогда Калининой предложили заселиться в квартиру по договору социального найма в одном из четырех поселений на выбор.

Женщина объяснила, что она выбрала «благоустроенную квартиру» в поселке Ясная в Забайкальском крае. «Летом было все нормально, и мы написали заявление, что согласны там проживать. Пришли морозы — в квартире стало холодно, замерзла балконная дверь. Пришлось оттуда выехать», — сообщила она. По словам главы Оловяннинского района Андрея Антошкина, который также присутствовал на встрече с Калининой, в начале отопительного сезона 2015–2016 годов были низкие температуры воздуха и поступали жалобы от жителей поселка. Он отметил, что затем температурный режим был налажен.

«В квартире был полностью проведен ремонт, претензий на момент заселения от жительницы не поступало. Кроме того, мы предлагали разные варианты трудоустройства: в поселке Ясная открылся социальный приют для престарелых, куда требовались специалисты», — уточнил Антошкин.

В связи со сложившейся ситуацией губернатор Жданова спросила Калинину о ее пожеланиях. «Мне нужна нормальная квартира в Чите», — сказала женщина. По итогам встречи губернатор поручила в недельный срок подготовить варианты решения жилищного вопроса Калининой.

Во время «Прямой линии» 15 июня президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемами с жильем у пострадавших от пожаров в 2015 году в Забайкальском крае. Путин заявил, что «попросит прокуратуру разобраться». «В любом случае решим вашу проблему», — сказал президент в разговоре с Калининой.