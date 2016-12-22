СМИ сообщили о вероятном задержании российской яхты судном КНДР

Российская яхта «Katalexa» предположительно задержана северокорейским судном в северо-западной части Японского моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Приморья.

​По данным агентства, на судне, по предварительным данным, находятся три россиянина. «Яхту перегоняли из Тайваня во Владивосток, недавно она вышла из южнокорейского порта Пхохан, в который зашла по пути», — сообщил представитель яхт-клуба, в который следовала яхта.

Он добавил, что родственники членов экипажа не смогли связаться с ними из-за отсутствия связи. В настоящее время российский МИД проверяет сообщения о возможном задержании судна.

«Мы пока не можем подтвердить или опровергнуть эту информацию. Проверяем эти сведения, направлены запросы в консульства РФ в КНДР», — уточнил первый секретарь представительства МИД во Владивостоке Владимир Коновалов, передает агентство.

В мае прошлого года КНДР задержала яхту «Элфин» с российскими спортсменами на борту, однако через некоторое время власти Северной Кореи приняли решение отпустить судно, назвав произошедшее «недоразумением». Как рассказал генконсул России в КНДР Юрий Бочкарев, северокорейские рыбаки увидели на борту яхты надписи на корейском языке и решили сообщить об этом властям, после чего судно доставили к берегу.