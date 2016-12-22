Еврокомиссия согласовала выделение Греции транша на €8,5 млрд

Совет министров финансов еврозоны согласовал выделение Греции нового кредита в €8,5 млрд от Европейского механизма стабильности (ESM). Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Еврогруппы.

Члены совета министров отметили, что сумма будет выделена после одобрения руководящими органами ESM. Как сообщил член Еврокомиссии по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси, для утверждения соглашения Греция должна была выполнить 140 «приоритетных действий», в том числе проведение налоговых и пенсионных реформ.

«Греция выполнила свои обязательства. И я сказал бы, даже больше: Греция предприняла совсем беспрецедентное усилие», — подчеркнул Московиси.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Главу Европейского стабилизацинного механизма Клауса Реглинга, Греция получит первый платеж в €7,7 млрд по новому траншу в начале июля. «Из этой суммы €6,9 млрд будут использованы на обслуживание внешнего долга Греции. Остальные €800 млн должны быть использованы на покрытие имеющихся задолженностей», — пояснил Реглинг.

В конце мая Совет министров финансов еврозоны, Международный валютный фонд (МВФ) и правительство Греции не достигли на переговорах соглашения о получении макрофинансовой помощи, причины не уточнялись. По данным Reuters, Греция нуждается в макрофинансовой помощи в размере €7,3 млрд на погашение кредитов, чтобы избежать дефолта в июле.