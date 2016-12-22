Вице-президент США Пенс нанял адвоката для помощи в «российском деле»

Вице-президент США Майкл Пенс нанял внештатного адвоката для помощи в расследовании «возможного вмешательства России» в выборы президента США. Об этом сообщает Washington Post.

По данным представителей Пенса, вице-президент нанял юриста из Ричмонда (штат Вирджиния) Ричарда Каллена из адвокатской фирмы McGuire Woods. «Вице-президент полностью сосредоточен на своих обязанностях и продвижении президентской повестки дня», — сказано в сообщении представителей. Также, согласно заявлению пресс-службы Пенса, вице-президент «ожидает скорейшего завершения» разбирательства.

Как сообщает один из собеседников газеты, платить Каллену будут не из средств налогоплательщиков. Процесс найма адвоката занял несколько недель и включал в себя интервью с несколькими кандидатами. Само решение нанять юриста связано с желанием Пенса подчеркнуть свое желание сотрудничать по «любым вопросам», связанными с расследованием по «российскому делу», передают источники Washington Post.

Ранее адвоката для помощи в рамках расследования по «российскому делу» нанял президент Дональд Трамп. Как сообщал телеканал Fox, президент нанял частного нью-йоркского адвоката Марка Касовица.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Трамп и его советники занялись поиском адвоката для «российского дела». По данным газеты, речь шла о команде юристов, а не об одном человеке.