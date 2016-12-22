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Песков не нашел «конструктивных обращений» оппозиции к Путину
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Песков не нашел «конструктивных обращений» оппозиции к Путину
Политика, 03:31
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Песков не нашел «конструктивных обращений» оппозиции к Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент в России нет «конструктивных обращений» оппозиции к президенту Владимиру Путину. Об этом он заявил в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия 1».

Песков сообщил, что «перелопатил изрядную долю» обращений граждан к президенту в рамках «Прямой линии с Владимиром Путиным». «Мы говорим о миллионах обращений, есть сотни [среди них] таких выпадов, эскапад в отношении президента, но практически нет оппозиционных обращений», — сказал представитель Кремля.

Далее Песков объясняет, что понимает под «оппозиционными обращениями»: «вот вы делаете что-то в отношении детских пособий, я с вами не согласен <...> если бы я был на вашем месте, я проводил бы вот такую политику. Это была бы оппозиция Путину, именно конструктивная оппозиция», — пояснил Песков. Такую оппозицию, по словам пресс-секретаря, президент готов воспринимать как своих «визави».

«К сожалению, конструктивных предложений в этом огромном массиве я не нашел», — добавил Песков.

На вопросы о митингах и антикоррупционных протестах, прошедших по всей России 26 марта и 12 июня, пресс-секретарь заявил, что президент «приветствует и одобряет» законные собрания и митинги, которые являются «демократической формой изъявления воли людей», а не «провокации».

Песков рассказал о «выпадах» в адрес президента во время прямой линии
Политика

Также в ходе программы Дмитрий Песков рассказал о вопросах для Владимира Путина, всплывавших на большом экране, и о том, что президент знает обо всех «критических вопросах» и «выпадах» в свой адрес.

«Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе», — заявил Песков.

Традиционная ежегодная прямая линия с президентом России прошла 15 июня в Гостином Дворе в Москве. Владимир Путин ответил на вопросы россиян в прямом эфире, «Прямая линия» длилась 3 часа 56 минут. Президент ответил почти на 70 вопросов.
 

Теги: Владимир Путин , оппозиция , Дмитрий Песков , «Прямая линия»
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Песков рассказал о «выпадах» в адрес президента во время прямой линии Политика
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