На Сахалине грузовик столкнулся с пассажирским поездом
Общество, 02:09
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На Сахалине грузовик столкнулся с пассажирским поездом
Большегруз столкнулся с пассажирским поездом на Сахалине, погибли два человека. Об этом говорится на сайте УМВД по региону.
Инцидент произошел в 17:55 по местному времени на автодороге «Южно-Сахалинск — Оха». По предварительным данным полиции, погибли пассажиры автомобиля.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС, в вагонах поезда находились 180 человек, среди них 17 детей. При аварии локомотив «передней парой» сошел с рельсов, также от удара загорелась кабина автомобиля. Пожарные ликвидировали возгорание.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.