На Сахалине грузовик столкнулся с пассажирским поездом

Большегруз столкнулся с пассажирским поездом на Сахалине, погибли два человека. Об этом говорится на сайте УМВД по региону.

Инцидент произошел в 17:55 по местному времени на автодороге «Южно-Сахалинск — Оха». По предварительным данным полиции, погибли пассажиры автомобиля.​

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС, в вагонах поезда находились 180 человек, среди них 17 детей. При аварии локомотив «передней парой» сошел с рельсов, также от удара загорелась кабина автомобиля. Пожарные ликвидировали возгорание​.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.