Трамп удивился отсутствию внимания к «связям» семьи Клинтон с Россией

Президент США Дональд Трамп удивился отсутствию внимания общественности к «связям с Россией» семьи Хиллари Клинтон. Об этом президент написал в своем микроблоге в Twitter.

«Почему связи семьи Хиллари Клинтон и [партии] демократов с Россией не рассматриваются [общественностью], но при этом [все] обращают внимание мои «не связи», — написал президент.

Представители партии демократов США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборную гонку в США, а также самого Дональда Трампа в связях с российской стороной. Как утверждали американские спецслужбы, целью России было очернение Хиллари Клинтон и обеспечение победы нынешнего президента США.

Кроме того, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах 8 ноября, в ходе своей президентской кампании также неоднократно обвиняла Трампа в связях с Россией. В связи с этой информацией было начато расследование о возможном вмешательстве России в избирательный процесс, сам Трамп обвинил демократов в «выдумывании» его связей с Россией для оправдания «ужасной кампании».