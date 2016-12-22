Ди Каприо вернул «Оскар» в рамках дела о хищениях в Малайзии

Актер Леонардо Ди Каприо передал полиции подаренную ему статуэтку кинопремии «Оскар» в рамках расследования хищений ​из государственного инвестиционного фонда Малайзии. Об этом сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что актер получил статуэтку от продюсеров компании Red Granite за съемки в фильме «Волк с Уолл-Стрит», ранее этот «Оскар» принадлежал актеру Марлону Брандо. В рамках расследования Ди Каприо передал правоохранителям и другие подарки, начав сотрудничество со следствием в октябре прошлого года.

«Господин Ди Каприо инициировал возвращение предметов, которые были получены им в рамках ежегодного благотворительного аукциона в пользу своего одноименного фонда», — заявили сотрудники полиции, передает Reuters.

Агентство подчеркивает, что компания Red Granite привлекла около $100 млн из госфонда Малайзии на съемки этой картины, ранее Минюст добился ареста прав на фильм «Волк с Уолл Стрит» в связи с подозрением в незаконном финансировании.