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Ди Каприо вернул «Оскар» в рамках дела о хищениях в Малайзии
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Ди Каприо вернул «Оскар» в рамках дела о хищениях в Малайзии
Общество, 01:07
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Ди Каприо вернул «Оскар» в рамках дела о хищениях в Малайзии

Актер Леонардо Ди Каприо передал полиции подаренную ему статуэтку кинопремии «Оскар» в рамках расследования хищений ​из государственного инвестиционного фонда Малайзии. Об этом сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что актер получил статуэтку от продюсеров компании Red Granite за съемки в фильме «Волк с Уолл-Стрит», ранее этот «Оскар» принадлежал актеру Марлону Брандо. В рамках расследования Ди Каприо передал правоохранителям и другие подарки, начав сотрудничество со следствием в октябре прошлого года.

«Господин Ди Каприо инициировал возвращение предметов, которые были получены им в рамках ежегодного благотворительного аукциона в пользу своего одноименного фонда», — заявили сотрудники полиции, передает Reuters.

Агентство подчеркивает, что компания Red Granite привлекла около $100 млн из госфонда Малайзии на съемки этой картины, ранее Минюст добился ареста прав на фильм «Волк с Уолл Стрит» в связи с подозрением в незаконном финансировании.

Теги: «Оскар» , Леонардо Ди Каприо , дело о хищениях
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