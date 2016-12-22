ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в мечети Кабула

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв в одной из мечетей Кабула. Об этом сообщает Reuters.
Взрыв в одной из мечетей в столице Афганистана произошел 15 июня. В министерстве внутренних дел страны инцидент признали терактом.
По данным афганского телеканала TOLO, в результате взрыва погибли два человека, еще трое получили ранения. Телеканал уточнил, что нападавший не смог зайти в саму мечеть и активировал взрывное устройство на кухне, за пределами зала для молитвы.
Ранее телеканал сообщал о шести погибших. Как сообщает «Би-би-си», взрыв произошел в шиитском районе Кабула в мечети аль-Захра.
В конце мая рядом с президентским дворцом и зданиями посольств Германии и Ирана в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли 90 человек. Ответственность за произошедшее на себя также взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».