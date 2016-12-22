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Суд Киева арестовал технику одесского офиса «Яндекса»
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Суд Киева арестовал технику одесского офиса «Яндекса»
Политический кризис на Украине, 22:50
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Суд Киева арестовал технику одесского офиса «Яндекса»

Суд Киева ​наложил арест на технику и документы компании «Яндекс» в Одессе, которые ранее были изъяты при обысках в офисе сервиса. Об этом сообщает издание «Новости Украины».

По данным издания, всего было арестовано 185 ноутбуков и 36 системных блоков из офиса компании, техника и документы были осмотрены правоохранителями и признаны «вещественными доказательствами».

«Документы содержат данные по сбору и аккумуляции с целью дальнейшей передачи в Россию информации о персональных данных граждан Украины и объектах критической инфраструктуры государства», — сказано в решении суда.

Таким образом, подчеркивает издание, суд удовлетворил ходатайство СБУ. Ранее, 29 мая, украинская спецслужба провела обыски в офисе «Яндекса». В СБУ заявили, что обыски проводились по делу о государственной измене, в том числе компанию обвинили в «незаконном сборе» информации о гражданах Украины и в передаче такой информации российской стороне.

Представители «Яндекса» опровергли обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам России. «Ни у сотрудников «Яндекс.Украина», ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей «Яндекса», — говорилось в сообщении пресс-службы корпорации. 

С 17 мая IT-компания «Яндекс» попала под новые санкции Украины. Согласно указу президента страны Петра Порошенко, ограничительные меры налагаются на 468 российских компаний. В том числе документ обязал украинских интернет-провайдеров заблокировать доступ к поисковику «Яндекса», а также к другим сервисам компании, включая «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Новости».

Теги: Украина , арест , «Яндекс»
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