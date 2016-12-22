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В Кабуле в мечети прогремел взрыв
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В Кабуле в мечети прогремел взрыв
Политика, 20:32
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В Кабуле в мечети прогремел взрыв

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв в мечети. Об этом заявил представитель местных властей, передает Reuters.

В Министерстве внутренних дел Афганистана заявили, что на место происшествия была отправлена полиция. Представитель ведомства отметил, что имеются жертвы, но точное их число не назвал.

Как сообщает афганский телеканал TOLO в своем Twitter, в результате взрыва погибли шесть человек, десять получили ранения.



В МВД Афганистана назвали взрыв в мечети терактом.

По данным Би-би-си, взрыв произошел в шиитском районе Кабула в мечети аль-Захра, которая находится на восточных окраинах города.

Пока никто не взял ответственность за атаку. Представители движения «Талибан» (запрещено на территории России) заявили, что не имеют отношения ко взрыву в мечети в Кабуле.

Теги: Кабул , Афганистан , Теракт
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