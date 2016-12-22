СМИ показали видео нападения подростка на полицейского на акции 12 июня

Журналист «Эха Москвы в Петербурге» Арсений Веснин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором подросток якобы напал на полицейского во время несанкционированного антикоррупционного митинга в Петербурге 12 июня.



На видео подросток бежит по бордюру от сотрудника ОМОНа, прыгает и исчезает из кадра. В следующем кадре изображено, как мальчик падает в группу полицейских. Двое из них поднимают подростка, который вырывается, а третий — падает на землю и сплевывает кровь. Пострадавшего правоохранителя уводят, а подростка ведут два омоновца.

Видео с подростком, подозреваемым в нападении на полицейского Видео: Twitter / Арсений Веснин

Как рассказал РБК начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко, подростку 17 лет. Он был задержан по уголовному делу по ст. 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти), которое было возбуждено, после того как полицейскому во время протестной акции выбили зуб. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения к задержанному, сообщается на сайте петербургского управления Следственного комитета.



В «Открытой России» заявили, что в нападении на полицейского подозревается 17-летний активист «Молодежного Яблока». Сам подросток рассказал, что он был задержан, после того как выходил из дома, чтобы сдать ЕГЭ. На митинге он «взобрался на возвышение», а затем его «окружил ОМОН». Мальчик рассказал, что полицейские побежали за ним, по бордюру он спрыгнул. «Меня повалили шесть полицейских, и, видимо, один упал, споткнулся, и у него зуб выпал», — сказал подросток.

Детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила РБК, что проверит задержание участвовавшего в протестной акции 12 июня несовершеннолетнего. По ее словам, она отправила в МВД по Санкт-Петербургу соответствующий запрос.

В среду, 14 июня, Агапитова сообщала, что на акции протеста в Петербурге были задержаны 73 подростка. По данным МВД, всего на несанкционированном митинге задержали 500 человек.