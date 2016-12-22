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Губернатор Воробьев отправился на свалку в Балашиху после вопроса Путину
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Губернатор Воробьев отправился на свалку в Балашиху после вопроса Путину
Политика, 18:56
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Губернатор Воробьев отправился на свалку в Балашиху после вопроса Путину
Губернатор Московской области Андрей Воробьев после обращения жителя Балашихи к президенту Владимиру Путину отправился на свалку, которой недовольны горожане, об этом сообщает «Интерфакс».

«Это закрытая сортировка и пересыпка грунтом того, что привозят сюда с близлежащих районов Москвы и Подмосковья», — сказал губернатор.

Он напомнил, что закрытие этого полигона твердых отходов стояло в плане до 2021 года. «Сейчас наша задача — найти возможность сдвинуть этот срок. И, учитывая то, что город уже наступает на свалку, постараться закрыть ее раньше», — подчеркнул губернатор.

Чиновник заявил, что полигон нужно закрыть до 2019 года. «Моя задача сейчас — дать указание Министерству экологии, главе городского округа Балашиха, чтобы был постоянный экологический контроль по недопущению каких-то отклонений от технологии», — сообщил Воробьев.

Он также отметил, что в рамках реформы областной инфраструктуры обращения с отходами власти Подмосковья закрыли 21 устаревший полигон, но мусора становится больше каждый год. «Наша задача — предусмотреть современные методы переработки. Осенью мы должны приступить к строительству четырех мусороперерабатывающих заводов термической переработки», — сказал губернатор.

15 июня после «Прямой линии с Владимиром Путиным», где жители Балашихи подняли вопрос о недопустимой близости их жилья к крупной свалке, в Следственном комитете России (СКР) заявили, что проверят законность строительства домов на прилегающей к ней территории. По данным СКР, администрация Балашихи нарушила права людей, чьим домам было разрешено строительство недалеко от полигона бытовых и промышленных отходов.

«Прямая линия с Владимиром Путиным». Как это было
Политика


Во время «Прямой линии» с президентом житель Балашихи в телеэфире обратился к главе государства, показав ему огромную свалку недалеко от своего жилого дома и попросив что-то с этим сделать. В ответ Путин заявил, что видит «остроту этой проблемы», которая складывалась «десятилетиями», и пообещал решить ее «как можно быстрее». По мнению Путина, неприемлемая ситуация сложилась из-за того, что «раньше не следили за экологическими нормами» и строили там, где этого делать было нельзя.

​Владимир Путин 15 июня отвечал на вопросы россиян в эфире ежегодной «Прямой линии». Мероприятие проходило в столичном Гостином Дворе. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию в течение двух суток «беспрерывно».
Теги: Подмосковье , Андрей Воробьев , Балашиха , свалка
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