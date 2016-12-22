Минобороны заявило о полете самолетов НАТО рядом с ракетоносцами Ту-160

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в поступившем в РБК заявлении Минобороны России.
На отдельных участках их, как пояснили в ведомстве, сопровождали иностранные истребители, в частности, самолеты F-16 Военно-воздушных сил Дании, F-18, принадлежащие финским военным, а также JAS-39 — ВВС Швеции.
Кроме того, самолеты дальней авиации, по информации пресс-службы министерства, сопровождались по маршруту следования «истребителями Су-27 Западного военного округа» и «самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 военно-транспортной авиации».
Летчики дальней авиации, как пояснили в Минобороны, по утвержденному плану, «регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря и Тихого океана». Все эти полеты, по информации представителей министерства, не нарушают границ других государств и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.