В ассоциации «Совет рынка» прокомментировали сообщения об обысках

В пресс-службе ассоциации некоммерческого партнерства «Совет рынка» (НП) прокомментировали РБК информацию об обысках в компании. Начальник департамента по работе со СМИ Влада Можаева заявила, что «никакой информации» по этому поводу нет.



О том, что в «НП Совет рынка» проходят обыски и «другая оперативная деятельность», сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Собеседник агентства заявлял, что пока не может сказать, кто именно проводит обыски и по какой причине. По его словам, сотрудники правоохранительных органов уделяют внимание компьютерам и документам.

В свою очередь, источник ТАСС в здании ассоциации «Совет рынка» сказал, что никаких обысков не было. Он отметил, что вошел человек, который представился сотрудником ФСБ, но на нем не было формы и «специальных документов». Неизвестный попросил дать ему служебную информацию, рассказал собеседник агентства. «После беседы с руководством человек ушел», — сказал источник ТАСС.

Как отмечается на сайте «НП Совет рынка», членами ассоциации являются продавцы и покупатели электрической энергии для оптового рынка. Также в нее входят компании, которые занимаются обращением электрической энергии на оптовом рынке, и организации, занимающиеся обеспечением коммерческой и технологической инфраструктуры рынка, а также другие организации, связанные с электроэнергетикой.